Доллар упадет до 70 рублей? Прогноз аналитика

сегодня в 13:20

Падение доллара до 70 рублей в ближайшие недели маловероятно. Текущее укрепление рубля имеет конкретные причины — массированные продажи валюты регулятором, налоговый период и сезонно низкий спрос на импорт, сообщил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

При этом нужно понимать, что уже с середины января Центробанк сократил интервенции вдвое, до 4,62 млрд рублей ежедневно, что снизит давление на доллар, добавил эксперт.

«Для прорыва отметки в 70 рублей потребовался бы реальный прорыв в геополитике, например, конкретные договоренности по урегулированию конфликта», — отметил Расторгуев.

Реалистичный диапазон на февраль–март — 75-82 рубля за доллар. Кратковременное касание 73-75 рублей возможно в моменте на позитивных новостях, но устойчивое закрепление ниже 75 рублей выглядит маловероятным, прогнозирует аналитик.

«Высокая ключевая ставка и продажи валюты поддерживают рубль, однако по мере смягчения денежной политики и восстановления импортного спроса после распродажи складских запасов национальная валюта скорее всего начнет постепенно ослабевать», — считает Расторгуев.

