Доллар США готов быть около 82 рублей: прогноз курса валют на неделю

В понедельник на межбанке российский рубль быстро дешевеет. На этой неделе банки и крупные инвесторы явно проявляют больше активности. Доллар США повышается до 81,89 руб. (+0,74%), евро — до 96,13 руб. (+0,96%), сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

Ключевое событие этой недели пройдет 12 сентября. Тогда ЦБ примет решение по ставке и сократит ее, вероятно, на 200 базисных пунктов, до 16% годовых с текущих 18%, отметил эксперт.

По его мнению, интрига заключается в тональности комментариев регулятора и его настрое относительно будущих шагов. К концу года ключевая ставка может опуститься до 14-15%, но все зависит от того, считает ЦБ инфляционные условия приемлемыми или нет.

«Доллар США готов быть около 82 рублей, евро проторгуется в пределах 96-97 рублей, юань — около 11,45 рубля», — прогнозирует Силаев курс валют.