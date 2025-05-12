Доллар по 83: спрогнозированы курсы валют на неделю

«Глобальное ослабление доллара влияет на стоимость всей валютной корзины, это один из важных факторов последнего времени. Несмотря на то, что рубль немного укрепился в рамках колебаний между майскими праздниками, он базово стремится к ослаблению», — заявил директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко.

По его словам, на этой неделе поддержать рубль могут сообщения о росте ВВП РФ в первом квартале, который с исключением календарного фактора составил выше 2%.

Кроме того, с 13 мая по 5 июня Минфин России планирует покупку иностранной валюты и золота на 41,6 млрд рублей. Ежедневный объем операций приблизится к 2,3 млрд. Национальная валюта вследствие этого должна как минимум сохранить стабильные позиции и стремиться к укреплению.