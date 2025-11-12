Доллар незначительно ослабнет: ЦБ обновил курс на 13 ноября

сегодня в 19:05

Банк России на официальном сайте обновил информацию о курсе иностранных валют к рублю. По данным на 13 ноября, доллар, евро и китайский юань незначительно потеряют в цене.

Так, американский доллар 12 ноября оценивается в 81,3569 рубля. Согласно обновленным данным, 13 ноября он будет стоить 81,2852 рубля. Таким образом, за сутки американская валюта подешевеет на 0,0710 рубля.

Европейская валюта ослабнет на 0,0061 рубля и будет стоить 94,1893 рубля.

Китайский юань 12 ноября стоит 11,4130 рубля, а 13 ноября будет оцениваться в 11,3731 рубля, потеряв 0,0399 рубля.

