сегодня в 21:02

Доллар на торгах упал ниже отметки в 78 рублей

На торгах российского межбанковского рынка доллар США впервые с середины лета опустился ниже отметки в 78 рублей, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет ТАСС .

По данным торгов, подобное снижение наблюдается впервые с 22 июля 2025 года.

В частности, к 19:32 по московскому времени курс доллара достиг отметки в 77,94 рубля, демонстрируя снижение на 3,95%.

Параллельно с этим курс евро на межбанке также снизился на 1,87%, достигнув значения в 92,115 рубля.

Согласно официальному курсу Центробанка, установленному на 15 октября, курс доллара будет составлять 79,9589 рубля.

