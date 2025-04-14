Доллар к рублю: в апреле курс валюты США может упасть ниже 80 руб.

В апреле на курс рубля оказывает позитивное влияние несколько факторов. Прежде всего это увеличение объемов продажи валюты от Минфина, которое идет для восполнения недостачи нефтегазовых доходов бюджета РФ. Также оказывает влияние информация о переговорных процессах между РФ и США, сообщил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

В период с 7 апреля по 12 мая 2025 года объемы нетто продажи валюты (юани) со стороны денежных властей увеличатся до 10,46 млрд руб. в день – это в 1,76 раза больше, чем было месяцем ранее. Данный фактор повысит объемы предложения валюты на рынке, что означает более крепкий курс рубля, отмечает аналитик.

«Российская валюта в конце прошлой недели заметно укрепилась на новостях о визите специального представителя президента США Стивена Уиткоффа в Россию для переговоров с президентом России. Это приближает сроки окончания военного противостояния в Украине, а значит, появляются надежды ждать снятия американских санкций. Российский рынок акций на эти новости тоже отреагировал ростом», — прокомментировал Потавин.

Похоже, что отсутствие нормальной биржевой торговли валютой в России привело к сегментации валютного рынка, когда спрос на валюту для импорта оказался преимущественно сосредоточен во внешнем контуре, а предложение валюты от экспортеров поступает на внутренний рынок в рамках указа президента, предполагает эксперт. В результате на внутреннем рынке создается профицит юаней, что усиливает курс рубля. Однако оценить масштабы этих процессов сложно, поскольку эти потоки капитала сейчас очень непрозрачны, добавляет он.

В апреле цены на нефть стали ощутимо ниже тех, которые были в I квартале. Это негативно отразится на стоимостных объемах экспорта: валютная выручка доходит до внутреннего рынка с задержкой около 2 месяцев. То есть на курсе рубля апрельское падение стоимости нефти может отразиться ближе к началу лета, считает Потавин. Но до конца месяца курс рубля очевидно будет более-менее стабильным, поскольку в апреле, согласно статистике, сохраняется слабый спрос на валюту от импортеров.

«Поэтому наш прогноз по валютам на следующую неделю: по доллару мы ждем торгов в диапазоне 82-86 руб., по евро — 92-97 руб., по юаню — 11,2-11,7 руб.», — рассказал аналитик.

Общее ослабление доллара

По его словам, на курс доллара к рублю также дополнительно давит общее ослабление индекса доллара к корзине мировых валют (DXY). К середине апреля индекс доллара упал до минимальных отметок за последние три года (99,3) на фоне глобальных торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом. На этом фоне курс евро к рублю показывает более стабильную динамику.

«Если тема общего ослабления доллара будет продолжена в ближайшие недели, то и курс USD/RUB также может сохранить слабость и снизиться в район 80,90 руб. Еще более сильные уровни по курсу рубля возможны, но с учетом слабости цен на нефть они не являются экономически оправданными, а, значит, будут иметь краткосрочный характер», — высказал свое мнение Потавин.