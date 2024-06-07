сегодня в 15:26

Доля расчетов за экспорт РФ в токсичных валютах сократилась вдвое — Путин

В 2023 году доля расчетов за российский экспорт в токсичных валютах недружественных государств сократилась вдвое, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях. Она приближается сегодня к 40%», — сказал президент.

По его словам, с 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла пости в 3 раза — до 3%.

«Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС», — добавил Путин.

В пятницу глава государства выступает на Петербургском международном экономическом форуме. Модерирует пленарное заседание политолог, историк, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов.