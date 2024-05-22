Доля интернет-продаж в общем объеме розничной торговли Одинцова достигла 6,8%

сегодня в 11:31

В первом квартале 2024 года предприятия Одинцова отгрузили товаров собственного производства на сумму почти 90 млрд рублей, превысив соответствующие показатели прошлого года на 9,9%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Основной положительный вклад в динамику роста внесли обрабатывающие производства (+12,6%) и логистика (+4,1%).

Оборот розничной торговли составил 55 млрд рублей, что на 23,3% выше соответствующего уровня 2023 года. Доля интернет-продаж в общем объеме розничной торговли достигла 6,8%.

По итогам января — февраля 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 25,2% и составила 110 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.