Доля доллара в торговле через Swift в ноябре упала впервые с 2000 года

Доля доллара в переводах через межбанковскую систему SWIFT в ноябре 2025 года упала в годовом выражении в первый раз за пять лет. С 2021 по 2024 года в конце осени всегда замечали рост, подсчитало РИА Новости на основе информации системы.

В ноябре доля доллара в расчетах составила 46,77%. Это на 0,91% ниже, чем в ноябре 2024 года.

Такая отрицательная динамика доллара в конце осени замечена системой в первый раз с 2020 года. Тогда в ноябре доля доллара в годовом выражении упала на 2,76% до 37,63%.

Больше всего американская валюта увеличивалась осенью 2023 года. По сравнению с ноябрем 2022-го, положительная динамика была на 5,7% больше — 47,08%.

