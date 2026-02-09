Долгопрудный получил статус наукограда в Подмосковье

Город Долгопрудный официально стал наукоградом Российской Федерации. Соответствующее распоряжение правительства РФ вступило в силу в День российской науки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Долгопрудный признан наукоградом за значительный вклад в развитие передовых технологий и фундаментальной науки. В городе расположен Московский физико-технический институт, один из ведущих вузов страны. Теперь в России насчитывается 13 наукоградов, из которых 8 находятся в Московской области.

Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области, отметила, что новый статус открывает для города федеральные возможности по развитию инфраструктуры, привлечению инвестиций и реализации крупных проектов.

Ключевым направлением станет инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха» на базе МФТИ. Центр будет развивать микроэлектронику, приборостроение, математическое моделирование, искусственный интеллект, биомедицину, генетику и робототехнику.

В Долгопрудном также реализуется проект завода «Металион» по производству литий-ионных батарей с инвестициями более 22 млрд рублей. Первый опытный цех уже запущен, а основное производство планируется открыть в 2027 году.

Статус наукограда, действующий до 2041 года, обеспечит городу федеральное финансирование для модернизации научно-производственных комплексов и реализации стратегии социально-экономического развития. Это создаст условия для привлечения молодых ученых и инновационных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.