Долги угольщиков в России вырастут на четверть к концу года

Эксперты считают, что к концу 2025 года задолженность угольной отрасли в РФ по кредитам и займам, в том числе краткосрочным, может вырасти на четверть, если сравнивать с данными 2024 года. Из-за этого власти уже задумались о том, как снизить фискальную нагрузку и ввести другие финансовые послабления для угольщиков на время разворачивающегося кризиса в отрасли, пишет РБК .

По прогнозам, к концу года общая сумма задолженности угольщиков может достигнуть 1,5 трлн рублей. В 2024 году в аналогичный период времени размер долга составлял 1,191 трлн рублей.

10 из 30 организаций, находящихся в группе риска, уже приостановили свою деятельность, а еще 5 компаний (АО «УК „Сила Сибири“», АО «УК „Разрез Степной“», АО «УК „Северный Кузбасс“», АО «СУПК» и ООО «Шахта Инская») обратились за финансовой поддержкой от государства.

Большинство из них запрашивают отсрочки по уплате налогов и сборов, а также временные меры по предотвращению банкротства, указывая на потенциальное влияние на прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и амортизационных отчислений (EBIDTA) в период с 2025 по 2030 год при поддержке властей.

Благодаря финансовым мерам и господдержке, включая улучшение логистики, угольная промышленность может избежать убытков в размере 261 млрд рублей к концу текущего года. Годом ранее убытки составили 129 млрд рублей. Выручка от угольной отрасли к концу года сократится с 1,8 до 1,5 трлн рублей.

Одним из важных шагов поддержки является предоставление льгот и преференций со стороны РЖД, таких как увеличение коэффициентов на дальность и на перевозку энергоугля, а также соглашение о гарантированном экспорте продукции на восточные рынки между компанией и Хакасией.