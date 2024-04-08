Доходы российского бюджета выросли на 53,5% в январе–марте

Объем доходов бюджета РФ за первый квартал текущего года, предварительно, составил 8 719 млрд рублей. Этот показатель на 53,5% больше объема поступления доходов в январе–марте 2023 года, сообщается на сайте российского Минфина.

В части поступления ключевых ненефтегазовых доходов отмечается устойчивая положительная динамика. В федбюджете — плюс 43% год к году, в бюджетной системе в целом — плюс 33%.

Ненефтегазовые доходы бюджета страны в первом квартале были 5 791 млрд рублей, они выросли на 43,2% год к году по сравнению с пониженной базой сравнения за такой же период 2023 года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-марта повысились на 23,9% к уровню 2023 года и превысили план.

Нефтегазовые доходы за указанный период были 2 928 млрд рублей. Они превысили показатели такого же периода предыдущего года на 79,1%. Это произошло в основном из-за роста цен на отечественное «черное золото», единовременного поступления в конце зимы доплаты по НДПИ на нефть за 4 квартал прошлого года.