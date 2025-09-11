Доходы России от экспорта нефти упали в августе более чем на 6%

Доходы от нефтеэкспорта РФ в августе уменьшились к июлю на 6,4% (на 0,92 млрд долларов) — до 13,51 млрд долларов, сообщает «Интерфакс» .

По данным из отчета Международного энергетического агентства (МЭА), этот показатель на 8,5% меньше аналогичного периода 2024 года.

По информации экспертов, российские доходы от поставок остаются на уровне пятилетних минимумов.

При этом физические объемы поставок снизились всего на 70 тыс. баррелей в сутки, до 7,26 млн б/с (или на 1%) к июлю, а по сравнению с 2024 годом рост составил 4,6%. Поставки нефти были 4,7 млн б/с (- 30 тыс. б/с к июлю и +330 тыс. б/с год к году), экспорт нефтепродуктов уменьшился к предыдущему месяцу на 40 тыс. б/с, до 2,57 млн б/с, а также он не изменился год к году.

Цены на нефть Urals в августе понизились свыше чем на 3 доллара за баррель по сравнению с июлем. Так, они нарастили дисконт к Brent и оказались ниже price cap. Кратковременный сбой, который случился в закупках на индийских НПЗ, удвоил скидки на Urals, которая поставляется на Западное побережье Индии, по сравнению с Дубаем.

МЭА оценивало добычу России в последний летний месяц на уровне 9,3 млн б/с (уменьшение на 30 тыс. б/с к июлю). Но примерно 250 тыс. б/с на время были переведены в запасы из-за повреждений на НПЗ.