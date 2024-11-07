сегодня в 11:47

Доходы и расходы ТФОМС Подмосковья составят 196,2 млрд рублей в 2025 году

196,2 млрд рублей составят доходы и расходы территориального фонда ОМС в 2025 году, сообщила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Людмила Данилова.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг.

На 17,5% вырастет объем финансирования первичного звена. Это составит 10 млрд рублей.

Также на 11,3% увеличиваются посещения по диспансеризации. Дополнительно выделены нормативы по проведению диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья.

Впервые будут установлены нормативы на посещение с профилактическими целями центров здоровья. Норматив составит 5% работающих граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор.