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Доходы бюджета Подмосковья в 2025 году составят свыше 1,18 трлн рублей

Доходы бюджета Московской области в 2025 году составят свыше 1,18 трлн рублей. Расходы бюджета региона, в свою очередь, увеличатся на 7%, сообщил министр экономики и финансов Подмосковья Дмитрий Прянчиков.

В четверг в Мособлдуме проходят публичные слушания по проекту бюджета Московской области.

В 2025 году на 14% вырастут налоговые и неналоговые доходы бюджета региона.

Расходы бюджета региона увеличатся на 7%. Они составят около 1,24 трлн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.