Доходы бюджета Одинцовского округа в этом году увеличатся на 527 млн рублей

В администрации Одинцовского округа прошла очередная сессия совета депутатов. Центральным вопросом повестки стали изменения в бюджете муниципалитета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы округа предлагалось увеличить на 527,3 млн рублей, расходы — на 558,96 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Основными драйверами увеличения собственных доходов стали НДФЛ, приватизация муниципального имущества и плата за перераспределение земель. Информацию по окружному бюджету совету представила заместитель главы округа, начальник Финансово-казначейского управления Людмила Тарасова.

«Предусмотрены средства на благоустройство стадиона в Кубинской школе № 1 в сумме 74 млн рублей. Также будут выделены средства на организацию питания детей в каникулярный период и на предоставление льготного посещения занятий по допобразовательным программам детьми мобилизованных граждан в учреждениях образования и на ремонт кровли Старогородсковской школы «Гармония». Увеличены средства, направляемые на систему «Безопасный регион», — проинформировала депутатов Людмила Тарасова.

Запланированы расходы на проектно-изыскательские работы и реконструкцию трех котельных в Звенигороде, содержание и ремонт внутриквартальных проездов. Также заместитель главы округа уточнила, что дополнительная поддержка из бюджета будет оказана предприятиям ЖКХ.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.