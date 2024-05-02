Доходы бюджета Красногорска достигли 2,5 млрд рублей по итогам 2024 г

С января по март 2024 года налоговые и неналоговые (собственные) доходы бюджета Красногорска составили 2,5 млрд рублей. Годовые плановые назначения выполнены на 18,8%. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Поступления по налоговым доходам составили 2,1 млрд рублей или 17,6% от плана округа. В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физлиц (51%); налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (22%) и налоги на имущество (22%).

Налог на доходы физлиц исполнен на 22,6% к годовому плану и достиг 1,1 млрд рублей. Исполнение по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 0,5 млрд рублей или 13,4% от плановых значений. Поступления по имущественным налогам приблизились к 0,5 млрд рублей, исполнение — 13,2%.

Неналоговые доходы Красногорска в первом квартале 2024 года превысили 0,4 млрд рублей или 28,8% от плана.

Бюджетом городского округа в 2024 году предусмотрено 13,5 млрд рублей собственных доходов. Финансовые итоги первого квартала 2024 года позволяют говорить об отсутствии значимых рисков в части собственных доходов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.