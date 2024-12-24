«Дочка» МТС получит 10 млрд рублей на создание базовых станций связи

Вице-президент по связи с госорганами МТС Андрей Рего сообщил, что разработчик «Иртея» (дочерняя компания МТС — ред.) получит 10 млрд рублей на создание базовых станций сотовой связи. Об этом пишет газета «Ведомости» .

Он уточнил, что данные совокупные инвестиции компании и государства направят на доработку оборудования связи и запуска его серийного производства до 2027 года.

«Иртеей» владеют МТС и инвестфонд «Передовые технологии» (50 на 50). Основной владелец инвестфонда — председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин.

По словам Рего, в 2023–2024 года данная компания уже получила из бюджета РФ и от акционеров 3 млрд рублей. Деньги были выделены по дорожной карте «Современные и перспективные сети мобильной связи».

Как уточнил вице-президент по связи с госорганами МТС, всего с 2023 года по 2026 год в «Иртею» акционеры вложат свыше 5 млрд рублей, а бюджет — 4,7 млрд рублей.