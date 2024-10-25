До миллиона рублей: сколько можно заработать в Петербурге

Санкт-Петербург в 2024 году вошел в десятку регионов России по уровню доходов населения. Среднедушевой доход во 2 квартале составил 82,6 тыс. рублей. Больше всего готовы платить заместителю генерального директора по взаимодействию с органами госвласти, сообщает «ФедералПресс» .

На втором месте — старшие научные сотрудники с зарплатой до 800 тыс. рублей до вычета налогов, а на третьем — шиномонтажники, которые получают 650 тыс. рублей. За год в Северной столице выросли зарплаты врачей до 91,2 тыс. рублей, доходы машиностроителей увеличились до 126 тыс. рублей.

Некоторые профессии остаются дефицитными в Северной столице: не хватает работников ЖКХ, в частности дворников, а также продавцов, кассиров, автослесарей, пекарей и уборщиков. На одну вакансию уборщика претендует не более 1 соискателя. По мнению специалистов, это связано с невысокими зарплатами — примерно 70 тыс. рублей.

Санкт-Петербург до сих пор уступает Москве по уровню зарплат. В других регионах с высокими доходами занимаются добычей полезных ископаемых: это определяет высокие заработки.