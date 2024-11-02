До 90 рублей за десяток: эксперт рассказал о динамике цен на яйца в России

Эксперт по ритейлу Михаил Лачугин заявил, что за последнее время в России сильно увеличилась стоимость яиц и динамика может пойти дальше, но резкого подорожания ожидать не стоит, сообщает АБН24 .

По данным Росстата, за последнюю неделю цены на яйца увеличились на 0,6%. В ближайшее время рост стоимости может составить как минимум 10% от текущей, в итоге она составит около 85-90 рублей за десяток.

«По яйцам на самом деле цены действительно немного подросли, но я бы не сказал, что это резкий рост. Он обусловлен текущим удорожанием издержек на все, что помогает в производстве этой продукции. Растут затраты на корма и ветеринарные препараты. Тем более что птицефабрики до сих пор остаются одним из самых импортозависимых сегментов производства продовольствия», — сказал Михаил Лачугин.

Он также отметил, что не стоит ждать повторения резкого роста цен на яйца в прошлом году: тогда оно было связано с закрытием птицефабрик на карантин по птичьему гриппу.

Торговые сети стремятся удерживать стоимость социально значимых позиций, среди которых и яйца категории С1 и С2, для них устанавливается нулевая наценка.