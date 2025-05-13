До 70 копеек к цене: эксперт спрогнозировала подорожание бензина в июле

Эксперт Фатхлисламова: бензин в РФ может подорожать на 70 копеек в июле

Доцент ИМЭС, кандидат экономических наук Гульнара Фатхлисламова заявила, что бензин в июле может подорожать, по пессимистическим расчетам, на 50-70 копеек, сообщает Газета.ru .

«Основываясь на ретроспективном анализе статистических данных и не учитывая действие форс-мажорных обстоятельств, можно с определенной долей вероятности предположить увеличение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на 20-30 копеек в базовом варианте и 50-70 копеек — в пессимистическом варианте», — сказала эксперт.

По ее словам, риски атаки дронов могут значительно сократить объемы поставок топлива на внутреннем рынке и одновременно привести к значительному росту цен.

Бензин — это товар с неэластичным спросом, покупатели обычно не отказываются от его приобретения из-за роста цены. Поэтому стоимость бензина крайне редко снижается, добавила Фатхлисламов.