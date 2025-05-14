До 30%: эксперт спрогнозировал рост цен на продукты из-за майских заморозков

Руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что из-за майских заморозков в Крыму ожидается неурожай персиков, сливы и черешни: цены на эти фрукты и ягоды могут взлететь, сообщает «Вечерняя Москва».

«Минсельхоз или Минпромторг могут организовать импортные поставки примерно по такой же цене. Можно закупить у соседей, например в Абхазии или Египте, эти товары. Но важно понимать, что к стоимости добавятся расходы на логистику», — сказал эксперт.

По его словам, важно здесь учитывать и инфляцию: Центробанк прогнозирует ее до 7,5% до конца года. Все товары и услуги подорожают примерно на этом уровне, а некоторые продукты, например, картошка, могут стать дефицитными. Ее стоимость может вырасти на 20-30%.

С начала года цены на картофель в России увеличились на 24%, в 2024 года — на 92%.