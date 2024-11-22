До 280 тысяч: в России выросли цены на установку брекетов

В России выросли цены на «ровные зубы» со 140 тысяч до 280 тысяч рублей

В российских СМИ появилась информацию о резком повышении цен на установку американских брекетов — со 140 тысяч до 280 тысяч рублей, сообщает сайт MK.Ru .

Кроме того, потребуются дополнительные расходы на установку и обслуживание, общая стоимость брекет-системы может вырасти примерно до 500 тысяч рублей.

«Установка брекетов — это процедура коррекции прикуса и улучшения эстетики зубов. В Северной столице цены на услугу могут значительно колебаться в зависимости от клиники и индивидуальных потребностей клиента. Несмотря на слухи о резком увеличении цен, по актуальным данным, рост не так велик, как описывается в СМИ», — заявил стоматолог-ортопед, хирург, имплантолог Константин Прокопенко.

По его словам, повышение произошло из-за подорожания расходных материалов и оборудования. Ставка на терапию сохраняется на уровне 10-15%.

Кроме того, клиники проявляют лояльность к клиентам и заранее информируют пациентов о планируемом изменении цен, также отметил специалист.