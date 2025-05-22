До 2 тыс за 1 кг: сколько россиянам придется заплатить за черешню в этом сезоне

Эксперт-экономист Николай Кульбака заявил, что колебание цен черешню в этом году будет зависеть от того, насколько качественно удастся выстроить логистику со странами-экспортерами, сообщает 360.ru .

«Для российской еще не время, но потихонечку появится. Где-то в июне краснодарская пойдет уже, крымская пойдет», — сказала продавец Лола Якубова.

Сейчас 1 кг сезонной ягоды стоит в разных точках Москвы и Подмосковья от 600 до 2500 рублей, цены зависят от сорта и места сбора. Одновременно соотношение цены и качества не всегда удовлетворяет покупателей. Для сравнения: в прошлом году черешня стоила 300 рублей за кг.

В продаже можно найти крупную ягоду из Ирана и немного помельче из Таджикистана. Узбекская обойдется в 1,5 тыс. рублей за килограмм, а розовая — в 2,5 тыс. Однако после зимы потребители готовы переплачивать. Скачок цен связан со сложностями в транспортировке.