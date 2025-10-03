До 12%: россиянам рассказали о подорожании пива

Бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что во второй половине 2025 года пиво в магазинах в России может подорожать на 8–12%, сообщает Газета.ru .

«Ключевым драйвером роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка. Рост цен формируют не только налоги, но и структура себестоимости», — сказал эксперт.

По его словам, на себестоимость влияют рост цен на зарубежные компоненты (хмель, особые виды солода), валютные скачки, а также затраты на транспортировку и упаковку (стеклянная бутылка, алюминиевая тара). Поэтому компании-производители будут вынуждены перенести часть дополнительных расходов на конечных потребителей.

В 2026 году восходящий ценовой тренд на пиво сохранится, а весной рост цен может ускориться до 10–20%. Специалист объяснил это предстоящей индексацией акцизных сборов и адаптацией производителей к новому ГОСТу, вступающему в силу в 2027 году. Даже с учетом отсрочки, компаниям потребуется вложить средства в обновление и изменение технологий, что повлечет за собой увеличение производственных затрат и, как следствие, цен.

