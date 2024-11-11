До 100 рублей: финансовый аналитик рассказал о динамике роста доллара к рублю

Эксперт Буйволов: к концу года доллар может пробить отметку в 100 рублей

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что рубль обычно слабеет к концу года и к январским праздникам доллар будет стоить уже 96-100 рублей, сообщает Газета.ru .

«Фундаментальный негатив — ухудшение внешнеторгового баланса, — вероятно, сохранит давление на нацвалюту. Кроме того, немалая часть инвесторов в этот период перекладывается из рублей в валюту из-за опасений реализации какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в январские праздники», — дал прогноз Буйволов.

По его словам, ослабление рубля во многом связано с пиком предпраздничного потребительского спроса на товары из-за границы.

С другой стороны, есть небольшая вероятность того, что рубль укрепится. Это возможно в случае роста цен на нефть и обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также если Трамп сделает заявления о восстановлении диалога с Россией, также отметил аналитик.