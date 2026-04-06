ДМЗ в Орехово-Зуевском округе принял студентов по целевой программе

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе запустил совместную с местными колледжами программу целевого обучения и трудоустройства. В этом учебном году на предприятие вышли шесть студентов, которые начали работу в цехах с третьего курса, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Демиховский машиностроительный завод, входящий в состав ТМХ, реализует целевую программу вместе с Орехово-Зуевским техникумом и Ликино-Дулевским политехническим колледжем. Студенты осваивают востребованные специальности и могут приступить к работе на производстве уже с третьего курса.

В текущем учебном году на завод трудоустроены шесть студентов Орехово-Зуевского техникума по направлению «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования». Летом они прошли производственную практику, после чего начали работать сверловщиками, шлифовщиками, операторами станков с программным управлением и слесарями механосборочных работ. Молодые специалисты пополнили коллективы цехов №14 и №50, за каждым закреплен наставник.

Помимо работы, студенты проходят программы профессиональной подготовки с учетом занимаемых должностей. Темы их дипломных проектов формируются на основе реальных производственных задач.

«В рамках целевого обучения мы активно взаимодействуем с Ликино-Дулевским политехническим колледжем и Орехово-Зуевским техникумом — это позволяет готовить кадры под конкретные запросы производства, начиная со студенческой скамьи. Все целевики этих образовательных учреждений, а их сейчас девять человек, уже работают на предприятии», — рассказала начальник управления по работе с персоналом ДМЗ Елена Жаринова.

Профориентационная работа предприятия охватывает школы, ссузы и вузы и направлена на подготовку будущих машиностроителей для отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.