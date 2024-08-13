Дмитровское предприятие по выпуску продукции марки Solo расширяет производство

Уже 32 года в Дмитрове успешно работает предприятие «Мануфактура Малюгина». Его продукция выпускается под маркой Solo — это бренд одежды и аксессуаров для спорта, танцев, гимнастики и балета. Вся продукция пользуется устойчивым спросом в более чем сорока странах мира, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мануфактуру Малюгина» посетил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Экскурсию по предприятию для него провел основатель, владелец, генеральный директор «Мануфактуры Малюгина» — Александр Малюгин. Он с удовольствием рассказал о своём производстве и показал цеха.

«Путь от эскиза до склада годовой продукции непрост. Каждая модель тщательно продумывается, чтобы была максимально удобна в носке, эргономична, износоустойчива. Подбирается ткань в зависимости от назначения изделия. В лаборатории опытные образцы изделий тщательно тестируются, и только если всё соответствует высоким стандартам нашего бренда — отправляются в производство», — пояснил Александр Малюгин.

Илья Игоревич поинтересовался, нет ли проблем со сбытом. Александр Глебович ответил, что заказов очень много, ведь продукцию Solo заказывают из многих стран мира.

Он также рассказал главе округа о своих планах по развитию производства: планируется строительство нового склада и цеха по изготовлению мягкой балетной обуви, а значит, будет расширено производство в целом. Для округа это — поступления в бюджет в виде налогов и новые рабочие места. Сейчас в коллективе предприятия — 104 человека, из них 98% — жители Дмитровского городского округа. Ежемесячно они выпускают 100 000 изделий.

Глава округа был впечатлен планами руководителя предприятия и обещал оказывать всестороннюю поддержку.

Затем Илья Поночевный встретился с сотрудниками «Мануфактуры Малюгина».

— Моя дочь занимается балетом, все ее подруги знают и любят бренд Solo, они были уверены, что это московская марка. И были очень удивлены, что Solo — это Дмитров, — не без гордости поделился в начале встречи Илья Игоревич.

Затем собравшиеся обсудили с главой муниципалитета различные вопросы, они касались транспортной инфраструктуры, строительства объектов спорта, благоустройства округа в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.