Для военных пенсионеров довольствия увеличится до 89,83%
С октября для военных пенсионеров, экс-сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%, сообщается на сайте Госдумы РФ.
Таким образом, пенсии военным будут проиндексированы на 5,1%.
«Эта мера коснется около 2,8 млн человек», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что выполнение соцобязательств является безусловным приоритетом государства.