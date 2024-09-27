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Для промышленных предприятий в Подмосковье предусмотрен ряд мер поддержки

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в России отмечается День машиностроителя. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в регионе машиностроение является основой промышленного потенциала. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«От этой отрасли (машиностроение — ред.) во многом зависит экономический рост и инвестиционная привлекательность региона», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы отметил, что на территории Подмосковья работают такие ведущие предприятия страны, как «Метровагонмаш», крупнейший в стране производитель вагонов метро, корпорация «Энергия» им. С. П. Королёва, «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина», «НПО машиностроения» — ведущие предприятия в области ракетостроения и космической техники и многие другие.

«Особые слова благодарности в этот день работникам отрасли. Благодаря вашему профессионализму и самоотверженному труду, в регионе внедряются передовые технологии, осваиваются новые виды продукции. Уверен, что ваше мастерство, преданность любимому делу и впредь будут способствовать развитию отрасли», — сказал Игорь Брынцалов.

Меры поддержки промышленных предприятий в Московской области

Земельный участок в аренду за 1 рубль

Получатели: предприниматели, реализующие инвестиционные проекты в сфере импортозамещения.

Заявка на получение участка рассматривается в течение 3 дней, договор заключается в течение 20 дней. Срок действия договора — 3 года.

Субсидия для предприятий или предприятий, расширяющих свои производственные мощности в обрабатывающей промышленности

Возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры. Размер субсидии:

до 80 млн руб. (при инвестировании от 100 млн руб.)

до 100 млн руб. (при инвестировании от 1 млрд руб.)

до 200 млн руб. (при инвестировании от 5 млрд руб.)

Размер субсидии для отдаленных городских округов:

до 100 млн руб. (при инвестировании от 50 млн руб.)

до 140 млн руб. (при инвестировании от 1 млрд руб.)

до 250 млн руб. (при инвестировании от 5 млрд руб.)

Субсидии «Модернизация»

Возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Размер субсидии:

До 50% произведенных и подтвержденных затрат при приобретении в собственность оборудования, но не более 5 млн рублей.

До 50% от первоначального взноса (аванса), предусмотренного договором лизинга оборудования, но не более 5 млн рублей.

Субсидия промышленным предприятиям на покупку нового оборудования

Размер субсидии: до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн рублей на одного получателя.

Грант Фонда развития промышленности Московской области

Размер гранта: не более 50 млн руб. на одно предприятие

Сумма кредитного договора: от 30 млн руб.

Льготные заем от Фонда развития промышленности Правительства Московской области

сумма — от 10 до 150 млн рублей

ставка — от 0,5% до 5% годовых

срок — до 7 лет.

Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно найти на Инвестиционном портале Московской области.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.