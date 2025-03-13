Для продажи и инвестиций: зачем нужно проводить оценку бизнеса

Основатель компании «Кредитор», экономист Эльвира Глухова заявила, что есть три способа оценки бизнеса — доходный, затратный и сравнительный. Делать это нужно, когда фирму хотят продать или привлечь инвестиции, при реструктуризации или разделе.

«Здесь в основе прогнозирование доходов в перспективе. Суть основной идеи: ваше дело стоит столько, сколько оно может заработать. Здесь мы используем метод дисконтированных денежных потоков (DCF). Мы прогнозируем денежные потоки компании в будущем, а также приводим их к текущей стоимости с учетом рисков. Это помогает учесть потенциал, но требует точных прогнозов, а они, как известно, всегда имеют погрешность», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik о первом способе.

При затратном способе специалисты сосредотачиваются на активах компании и отвечают на вопрос, за сколько можно построить с нуля аналогичный бизнес. Этот метод подойдет обладателям многочисленных материальных активов, например, производствам. Также он очень полезен в ситуации кризиса.

Сравнительный способ основан на анализе аналогичных компаний. В этом случае эксперты проверяют цены, за которые продают похожие бизнесы, и делают вывод о стоимости того, который оценивается.