Для предпринимателей Подмосковья пройдет онлайн-интенсив

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (фонд поддержки ВЭД) Московской области приглашает предпринимателей региона принять участие в онлайн-интенсиве «НейроБизнес для экспортеров: Искусственный интеллект для роста и автоматизации». Обучение будет состоять из четырех вебинаров, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Первый вебинар состоится 22 сентября. Его темой станет «Введение в ИИ и его бизнес-применение». В ходе мероприятия участникам расскажут об основных понятиях ИИ, о том, как ИИ трансформирует бизнес-процессы. Также состоится разбор успешных кейсов внедрения ИИ в российском и международном бизнесе.

Второй вебинар будет посвящен автоматизации и аналитике с ИИ. Онлайн-встреча пройдет 26 сентября. Предприниматели узнают, как ИИ помогает в маркетинге и продажах, как автоматизировать рутинные задачи с помощью нейросетей, а также об ИИ в аналитике и прогнозировании.

Третий вебинар, запланированный на 29 сентября, раскроет тему «Генеративных нейросетей и создания контента». В ходе онлайн-встречи участникам расскажут, как использовать ChatGPT, Midjourney и другие инструменты для бизнеса. Кроме того, предприниматели изучат автоматическое создание контента и разберут ошибки.

3 октября состоится четвертый вебинар на тему «Внедрение ИИ в ваш бизнес — практика». Участники узнают, как выбрать и внедрить ИИ-инструменты без технических сложностей, пошаговый алгоритм введения ИИ в бизнес, а также смогут разработать стратегию.

Спикером мероприятия станет Владимир Васьков — эксперт в построении отделов продаж В2В, B2C; предприниматель и владелец компаний AXIOMA LIFE, АВС и Vaskov Consulting.

Участие бесплатное. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее — на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.