Для предпринимателей Подмосковья пройдет форум с участием звездных экспертов

Для предпринимателей и самозанятых Подмосковья 14 декабря состоится форум «Мой Бизнес. Открывая новые горизонты». Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Откроет форум Денис Майданов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, российский политический и общественный деятель, заслуженный артист Российской Федерации.

Спикерами станут: Илья Авербух — призер олимпийских игр, хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий; Екатерина Медведева — звездный визажист, основатель бренда косметики Mishlav; Виталий Арбузов — общественный уполномоченный по IT и цифровизации города Москвы, генеральный директор компании INPRO.digital; Евгения Сорокина — основатель бренда одежды для серфинга Ocean Wave, лауреат программы наставничество 2023 года; Наталия Васильева — основательница бренда украшений Vasilek Jewelry.

В ходе форума спикеры поделятся своим опытом в предпринимательстве, расскажут о создании бренда и о том, как не сдаваться на пути к успеху. Также на мероприятии состоится круглый стол на тему «Как реализуются проекты в сфере искусства, что общего и в чем отличия с бизнесом. Как работают творческие коллективы, музыканты и что общего с предпринимательством». Спикерами круглого стола выступят Денис Майданов и Виталий Арбузов.

Адрес проведения форума: Москва, Гоголевский б-р, д. 8 (арт холл Музосфера). Начало в 12:00.

Количество мест ограничено. Участие в форуме бесплатное, но необходима регистрация. Узнать подробнее и форуме и зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.