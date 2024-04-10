Для предпринимателей Подмосковья 17 апреля проведут вебинар

17 апреля для подмосковных предпринимателей состоится бесплатный вебинар «КЭДО в 2024 году: от методологии к практике». Организатором выступает разработчик программного обеспечения для бизнеса «СКБ Контур» при содействии центра «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Спикерами вебинара выступят менеджер проектов внедрения «Контур. КЭДО» Любовь Русинова и руководитель группы продаж ключевым клиентам «Контур. КЭДО» Владимир Черепанов. Они вместе с участниками разберут практику внедрения и применения кадрового электронного документооборота (КЭДО).

Слушатели узнают о главных аспектах внедрения КЭДО: от законодательства до выбора решения и выстраивания работы после внедрения. Участники получат чек-лист и дорожную карту.

Мероприятие состоится 17 апреля в 10:00. Участие бесплатное, регистрация доступна до начала вебинара по ссылке.

Центр «Мой бизнес» Московской области создан в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса Подмосковья доступна на Инвестиционном портале региона и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.