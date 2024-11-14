Для подмосковных организаций-арендодателей установили налоговую льготу
Фото - © РИАМО, Александр Манзюк
В Мособлдуме в целом приняли закон, устанавливающий налоговую льготу для организаций-арендодателей, на балансе которых есть жилые помещения или апартаменты, передает корреспондент РИАМО.
Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов разъяснил, что льготу смогут получить организации, основная деятельность которых — сдача помещений в аренду.
Размер льготы по налогу на имущество организаций:
- 95% — при расчете налога от кадастровой стоимости;
- 93% — при расчете налога от среднегодовой стоимости.
Условия:
- основной ОКВЭД — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
- доходы организации от сдачи квартиры или апартаментов — не менее 70%;
- доля сданных помещений: 1-й год — 50%, второй и последующие — 70%;
- договоры в зачет — квартира 6 месяцев в году была в аренде;
- апартаменты включены в реестр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.
«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.