Для подмосковных ИТ-организаций продлили налоговые льготы

В Мособлдуме в целом приняли закон, продляющий действие налоговых льгот для ИТ-организаций в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«В условиях санкционного давления государство особое внимание уделяет поддержке и развитию ИТ-отрасли — это задача, поставленная президентом. Без этого направления невозможно дальнейшее развитие экономики», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в регионе был установлен ряд различных мер поддержки для ИТ-отрасли. Это гранты, налоговые преференции.

Он добавил, что принятыми законами продляется действие нескольких налоговых льгот:

— пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения (снижение с 6% до 1% при объекте налогообложения «доходы»; с 15% до 5% при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов») — до 31 декабря 2026 года;

— налоговой льготы по уплате налога на имущество организаций (снижение ставки налога на имущество на 50%) — до 1 января 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.