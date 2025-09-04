Инвестиционный цикл ведет себя ассиметрично по отношению к кредитному циклу: инвестиционный цикл легче остановить, чем запустить снова. По мере снижения ключевой ставки восстановление инвестиционной активности будет отложенным.

«По нашим оценкам, по мере снижения ключевой ставки восстановление инвестиционной активности, прежде всего сегментов промышленности и секторов, ориентированных на внутренний спрос, будет отложенным: в 3–4-м кварталах 2025 года мы ждем темпов роста, близких к нулю или слабо отрицательных по отношению: около +0,5% в 3кв25 и -0,5–1% в 4кв25 г/г. Думаю, что для оживления инвестиционной активности в частном секторе необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%. Мы ждем достижения такого уровня уже в 2026 году», — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.