«Для контроля»: юрист объяснил оформление товарных знаков ушедшими компаниями

Эксперт-юрист Илья Русяев заявил, что компании, уже ушедшие с российского рынка, продолжают оформлять товарные знаки в РФ с целью сохранения правового контроля, сообщает NEWS.ru .

«С точки зрения права регистрация товарного знака не равна возвращению бренда на рынок РФ. Товарный знак — это объект интеллектуальной собственности, а не индикатор текущей хозяйственной активности. Его регистрация — техническое и рациональное действие по сохранению правового контроля над брендом», — объяснил юрист.

По его словам, делать вывод о настоящем возвращении рынок можно только после конкретных коммерческих шагов, одна запись в Росреестре ничего не говорит.

Он подчеркнул, что наличие зарегистрированного товарного знака дает владельцу законную возможность пресекать усилия соперников или других заинтересованных сторон по регистрации схожих наименований. Исключительное право на бренд является эффективным инструментом для предотвращения несанкционированного использования бренда в рекламных кампаниях, онлайн-пространстве и на электронных торговых площадках, даже если компания временно приостановила собственные продажи.

Процедура регистрации товарного знака обеспечивает юридическое закрепление уникального права на данное обозначение, предоставляя возможность запрещать его применение посторонними лицами. В рамках российской правовой системы срок действия охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью неограниченного продления.

