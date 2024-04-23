Для ИТ-компаний Москвы организуют встречи с цифровыми атташе за рубежом

В Москве в 2024 году для экспортеров будут организованы традиционные онлайн-встречи с торговыми представителями России в дружественных странах. Программу поддержки дополнят новым форматом — «Диалогами с цифровыми атташе», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что в этом году будет проведено 38 онлайн-конференций с экспертами.

В ходе конференций на вопросы предпринимателей ответят цифровые атташе торговых представительств России в Китае, Индии, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах. Они расскажут, какие разработки востребованы за рубежом и как подготовить продукт к выходу на рынок. Отдельное внимание специалисты уделят мерам поддержки ИТ-компаний.

Первая встреча с цифровым атташе состоится 24 апреля. На ней будет затронута тема особенностей ведения высокотехнологичного бизнеса в Индонезии.

С начала года в рамках цикла «Час с торговым представителем РФ» экспортеры уже получили рекомендации по работе в Марокко, Алжире, Египте, Киргизии, Узбекистане и Азербайджане. Следующее мероприятие посвятят Малайзии, оно состоится 23 мая. Регистрации открыта на сайте Московского экспортного центра до 17 мая.

Всего для столичных предпринимателей за последние три года прошли онлайн-встречи с торговыми представителями России в 43 странах. Консультации получили порядка 1,5 тысячи компаний.

Московский экспортный центр предоставляет широкий выбор инструментов поддержки начинающих и действующих экспортеров. Например, предприниматели могут принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях, пройти обучение в рамках акселераторов, разместить товары в зарубежных супермаркетах и на маркетплейсах.