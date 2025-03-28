Для эффективности и будущего: эксперт рассказал о влиянии ИИ на бизнес

IT-разработчик Богдан Михайлов заявил, что искусственный интеллект сегодня все глубже внедряется в бизнес-процессе, повышает эффективность и глобально влияет на развитие, сообщает «ФедералПресс» .

«Генеративный ИИ уже приносит ощутимые результаты бизнесу. Например, в клиентском обслуживании чат-боты на базе ИИ снижают нагрузку на колл-центры, обрабатывая примерно до 70% типичных запросов», — сказал Михайлов.

По его словам, пока искусственный интеллект точно нельзя рассматривать как замену реальным работникам: нейросеть может лишь помогать людям, но российские компании уже используют его для создания контента, различных шаблонов и автоматизации рутинных задач.

При этом, важно понимать, что развитие ИИ неизбежно приведет к формированию новых законов, регулирующих его использование: это вопрос самого ближайшего будущего.