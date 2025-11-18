Эксперт Чернов: не все готовы подтвердить доход через «Госуслуги» для кредита

Процент одобренных и отказных кредитных заявок, а также структура причин отказов очень сильно отличаются и зависят от категории клиентов и канала их привлечения. При этом со снижением ключевой ставки кредитование будет расти в стране, сообщил РИАМО директор департамента риск-менеджмента АО «Свой Банк» Александр Чернов.

Действительно, ситуация будет очень разной в зависимости от категорий клиентов и каналов, по которым они приходят в банки, говорит он. Так, для предодобренных предложений зарплатным клиентам она будет одной. А по онлайн-заявкам от лидогенераторов из интернета — совершенно другой, объясняет эксперт.

Основной тренд последних лет — невозможность для коммерческих банков выдавать потребительские кредиты заемщикам из-за ограничений макропруденциальных лимитов по показателю долговой нагрузки, установленных Банком России, констатирует Чернов. Последним значимым ограничением стал запрет на подтверждение дохода граждан сведениями БКИ (бюро кредитных историй).

«Не все граждане готовы и имеют возможность подтвердить свой доход документом или с использованием сервисов „Госуслуг“», — подчеркивает эксперт.

По его словам, дополнительные ограничения накладывают факторы, связанные с ДКП: сужение процентной маржи для банков, неготовность физлиц кредитоваться по текущим процентным ставкам, а также с возросшей конкурентной борьбой за незакредитованных клиентов, способных подтвердить свой доход.

«Общие ожидания рынка и заявления ЦБ РФ сводятся к тому, что ключевая процентная ставка продолжит снижаться в следующем году. А более низкие процентные ставки позволят банкам наращивать объемы потребительского кредитования», — полагает Чернов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.