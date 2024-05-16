Дьяченко: количество нарушений в госзакупках в Подмосковье сокращается

Внедрение в 2020 году технологии «умный контракт» снизило долю нарушений сроков приемки и оплаты в закупках в Московской области, заявил на XIX Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ» в Сколково первый заместитель начальника Главного контрольного управления Московской области Олег Дьяченко.

По его словам, до автоматизации проверки закупок половину всех нарушений составляли отступления от норм законодательства, содержащиеся в проектах контрактов. А проверка закупок охватывают изучение всего их процесса.

Дьяченко отметил, что сейчас нарушений в «умных контрактах» нет, вследствие чего жалоб стало гораздо меньше. Единственный способ побороть другие нарушения, которые остались – это использование электронных технологий.

Что же касается профессиональных жалобщиков, то в самом термине «профессиональные» Дьяченко не видит ничего плохого.

«Жалоба как способ отстоять нарушенное право – это хорошо, а злоупотребление этим правом – это плохо, когда жалобами кошмарят заказчика с мотивацией получить возможность оказывать ему какие-либо консультационные услуги, чтобы помочь ему от этих нарушений уйти. Предлагают: мол, давайте с нами сотрудничать, а если откажетесь, то мало не покажется. К этому мы относимся негативно, но с точки действующей нормативной базы мы обязаны такие жалобы рассмотреть», – рассказал замглавы Главного контрольного управления Подмосковья.

В этом году Московская область является стратегическим партнером-регионом форума-выставки «Госзаказ».

Московскую область на форуме-выставке «Госзаказ» представляет комитет по конкурентной политике Московской области.