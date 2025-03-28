Дистрибьютор обанкротился: люксовый бренд Bugatti уходит из РФ

Люксовый бренд одежды Bugatti заявил о скором уходе из России

Люксовый бренд одежды Bugatti в ближайшем время покинет Россию из-за банкротства своего дистрибьютора — «ТК Интермода». «Альфа-Банк» намерен в ближайшее время подать заявление об этом, сообщает Газета.ru со ссылкой на «Ведомости» .

На данный момент «ТК Интермода» работает в ограниченном режиме. В 2024 году вокруг компании развернулся скандал: закупленные товары не пересекли российскую границу, но финансовые обязательства по ним сохранились. Была совершена кража.

Как заявил собственник и генеральный директор «ТК Интермода» Максим Демчук, сейчас возможности для возобновления полноценной работы компании утрачены.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны могут рассмотреть возвращение некоторых брендов, если они вели себя «соответственно».