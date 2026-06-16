Дифференцированная семейная ипотека с 1 июля: кому станет проще купить жилье

Увеличение лимитов субсидирования по семейной ипотеке для многодетных семей не приведет к разогреву цен на жилье, но поддержит демографию и стабильность рынка, сообщил РИАМО основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Сейчас в России живет 24,5 млн семей с детьми, из них многодетными (3 и более детей) являются 2,9 млн. Увеличение лимитов субсидирования для этой категории населения не станет чрезвычайно обременительным для бюджета, тем более что власти планируют ужесточить правила выдачи займов для клиентов с одним ребенком, отметил эксперт.

Повышение максимальной суммы льготного кредитования для многодетных россиян — абсолютно логичная инициатива, считает Гутнов. Чем больше детей в семьях, тем более просторное и дорогое жилье им необходимо. По его мнению, данная идея выглядит оптимальной для поддержания демографии и вполне реализуемой даже в текущих непростых экономических условиях.

Число многодетных семей в России с начала 2020-х годов выросло в 1,5 раза, но все равно это относительно небольшая группа населения. Адресные меры поддержки по отношению к таким клиентам не способны чрезмерно «разогревать» цены на рынке недвижимости, однако могут служить одним из важных драйверов спроса.

«К ускорению удорожания жилья реализация новой инициативы властей не приведет, зато гарантирует поддержание стабильности в отрасли. Также данное изменение параметров семейной ипотеки способно повысить коэффициент рождаемости в стране, в том числе в небольших городах и регионах-реципиентах», — заключил эксперт.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.