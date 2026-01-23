Девять сотрудников «Мособлэнерго» получили медали Минэнерго РФ в Подмосковье

Девять работников «Мособлэнерго» удостоены медалей «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» второй степени министерства энергетики Российской Федерации за вклад в развитие отрасли, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В аппарате управления «Мособлэнерго» состоялась церемония вручения государственных наград сотрудникам компании. Медалями Министерства энергетики РФ были отмечены девять специалистов, среди которых инженеры, техники, диспетчеры, мастера, юрисконсульт и руководители с опытом работы более 15 лет.

Генеральный директор «Мособлэнерго» Владимир Бойко вручил награды и отметил, что медаль является не только знаком отличия, но и государственным признанием заслуг работников. Он подчеркнул, что труд энергетиков имеет большое значение для Московской области и всей страны.

Медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» второй степени вручается за значительный вклад в развитие отрасли, многолетний добросовестный труд и высокие показатели в работе. Эта награда входит в перечень ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.