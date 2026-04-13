Девелопер из Подмосковья представил робота Инду

Девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY (ХСА) объявил о запуске фирменного маскота — робота по имени Инду. Новый символ компании подчеркивает ориентацию отрасли на цифровизацию и роботизацию, а также отражает союз технологий, городов и людей.

Инду задуман как добродушный персонаж, вдохновленный образом искусственного интеллекта. Его миссия — приносить технологии туда, где они способны улучшить жизнь людей.

Маскот уже задействован в спортивных, культурных и образовательных проектах. В 2026 году Инду стал талисманом Международных соревнований по карате-кекусинкай «Кубок наций».

С участием персонажа создан анимационный сериал, размещенный на сайте https://indurobot.ru. В нем робот рассказывает детям о технологиях, дружбе и будущем. Проект реализован с использованием современных решений, включая элементы ИИ-продакшена.

INDUSTRIAL CITY работает в сегменте «Лайт индастриал» и предлагает готовые производственно-складские помещения. Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона https://invest.mosreg.ru/investor/map, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.