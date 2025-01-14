Девальвация рубля стала постоянным фактором российской экономики

Россияне продают валюту и открывают вклады в рублях, чтобы сохранить накопления от инфляции. Однако девальвация российской валюты стала характерной особенностью нынешней экономической ситуации в РФ, сообщил РИАМО частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

«На сегодняшний день ситуация складывается таким образом: российские домохозяйства расстаются с валютой и открывают вклады в рублях. Параллельно Минфин (который по некоторым вопросам принципиально расходится с Банком России) борется за инвесторов и их активность на бирже. Однако почти безуспешно», — заявил эксперт.

Действительно, ОФЗ от Минфина с доходностью 18%+ в течение нескольких лет является привлекательным инструментом инвестирования, но не таким «осязаемым», как прозрачный банковский вклад.

«Девальвация, которая несет медлительный и плавный характер, — уже некая постоянная нашего времени», — уверен Сидоров.

По его мнению, на сегодняшний день система не может функционировать без серьезного вмешательства финансового регулятора, в том числе посредством управления ключевой ставкой.

«В первые 3 месяца года на основании этих факторов ожидаем диапазон колебания доллара на уровне 97-105 рублей», — спрогнозировал Сидоров.