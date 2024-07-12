Детское питание Heinz в РФ получит имя легендарного бегемота Gipopo

Детские смеси Heinz после ухода из РФ получат имя легендарного бегемота Gipopo

Американский производитель детского питания Heinz объявил об уходе из России, теперь компанию в нашей стране ждет ребрендинг, сообщает Telegram-канал Mash .

С августа 2024 года детскую продукцию Heinz начнут выпускать под именем легендарного бегемота Gipopo, отечественная компания получила авторские права на это название. Бывший комбинат «Heinz Георгиевск» уже переименовали в Георгиевский комбинат детского питания.

Детскую продукцию Heinz будут производить еще полгода, пока компания занимается ребрендингом. Затем на полках магазинов будут и Heinz, и Gipopo одновременно. С этого времени Heinz начнут выводить из продажи, и в какой-то момент бренд исчезнет.

Gipopo оставит топовую линейку и любимые вкусы продукции, но будет расширять производство. Кетчуп и соусы Heinz пока остаются в России без ребрендинга.