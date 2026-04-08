«Дешевой нефти не будет»: Медведев прокомментировал перемирие США и Ирана

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в Telegram-канале перемирие между Ираном и США. По его словам, ситуация неопределенная, из-за чего Европе еще долго придется жить в режиме экономии.

Конфликт США и Ирана поставлен на паузу, но в этой истории не двое, а трое игроков, так как «есть еще и Израиль». По словам Медведева, ему может быть не выгодно перемирие. В будущем еврейское государство может сделать свой ход.

Медведев подчеркнул, что из-за этого ситуация на Ближнем Востоке все еще неопределенная. Он спрогнозировал, что «европейским русофобам» еще долго придется жить в режиме строгой экономии.

«Ведь дешевой нефти не будет», — сказал Медведев.

США и Иран заключили перемирие на две недели. Согласно ему, Иран также должен разблокировать Ормузский пролив.

