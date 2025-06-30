Депутаты Жуковского уточнили бюджет на 2025 год

25 июня на очередном заседании Совета депутатов городского округа Жуковский было принято решение об уточнении бюджета городского округа Жуковский на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С докладом выступила первый заместитель Главы городского округа Жуковский Алла Дунаевич.

В представленном для рассмотрения проекте уточнения бюджета отражены изменения, учитывающие фактически сложившуюся ситуацию по исполнению бюджета за 2025 год, и корректировка сумм по межбюджетным трансфертам, получаемым из бюджета Московской области.

По основным характеристикам бюджета городского округа Жуковский: общий объем доходов на 2025 год составит 7 млрд 215 млн 968 тыс. рублей, общий объем расходов составит 7 млрд 651 млн 178 тыс. рублей, дефицит на 2025 год останется без изменений и составит 435 млн 210 тыс. рублей.

Бюджет на 2026 год планируется по доходам в сумме 12 млрд 770 млн рублей, по расходам — 13 млрд 004 млн рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 101 млн рублей; Дефицит предполагается на уровне 234 млн рублей.

Бюджет на 2027 год планируется по доходам — 10 млрд 751 млн рублей; по расходам — 10 млрд 920 млн рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 182 млн рублей; дефицит — 169 млн рублей.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.